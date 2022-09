Svolta a destra dell’Italia: i titoli della stampa estera ￼

La maggior parte dei titoli sulla stampa estera dedicati alla vittoria di Meloni sottolinea come sarà il primo governo italiano con una premier donna in Italia, ma anche il più spostato a destra dalla caduta di Mussolini e dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per il Washington Post “l’Italia potrebbe avere il primo governo di estrema destra dopo Mussolini”.

Il Financial Times invece titola: “Il blocco di destra di Giorgia Meloni prende d’assalto la vittoria nelle elezioni italiane”. Per il New York Times, che parla di Meloni come una “leader con radici post-fasciste”, l'”Europa si prepara a virare verso l’estrema destra”. Fox News sottolinea che con Giorgia Meloni in Italia e Liz Truss nel Regno Unito, “un’onda conservatrice attraversa l’Europa”. Lo Spiegel: “La destra radicale vince le elezioni in Italia”, è il titolo.

In Spagna El Pais titola: “L’estrema destra vince per la prima volta le elezioni in Italia”. Per El Mundo: “L’estrema destra di Meloni vince in Italia e scuote l’Unione Europea”. Il britannico Times titola: “Meloni è destinata a diventare la prima donna primo ministro d’Italia mentre gli elettori barcollano a destra”. Per il Telegraph “l’Italia è sul punto di avere il governo più di destra dai tempi di Mussolini”. Figaro e Le Monde scelgono un titolo simile: “Meloni rivendica la guida del prossimo governo”. Liberation invece: “In Italia i postfascisti alle porte del potere”.