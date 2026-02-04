CURIOSITÀ - LIFESTYLE
Spagna, l’annuncio: “Vietati i social ai minori di 16 anni”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il governo vieterà l’accesso ai social network ai minori di 16 anni. Il provvedimento fa parte di un pacchetto di cinque misure annunciate dal leader socialista, volto a contrastare gli abusi sulle grandi piattaforme. Tra le misure, anche la fine dell’impunità per i dirigenti, affinché siano legalmente responsabili delle violazioni commesse sulle piattaforme digitali. FONTE ADNKRONOS

