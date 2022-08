Spacciava cocaina a bordo di un monopattino: 25enne arrestato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Giovedì scorso, in via Di Velo, la Sezione Volanti della Questura di Vicenza, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino tunisino classe ’97, già noto alle forze dell’ordine.

La segnalazione alla Questura è arrivata da alcuni cittadini che avevano riferito di aver assistito ad attività di spaccio nei pressi di un bar nei pressi di via di Velo. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Sezione Volanti, che hanno trovato un soggetto corrispondente all’identikit. L’uomo, a bordo di un monopattino, inizialmente si era mostrato subito nervoso e, dopo un goffo tentativo di sottrarsi al controllo, sottoposto ad una prima perquisizione personale, gli sono stati trovati con quattro ovuli di cocaina.

A quel punto, anche l’abitazione dell’uomo è stata perquisita: dentro la casa sono stati rinvenuti altri 38 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il tunisino è stato quindi tratto in arresto e portato nelle celle di sicurezza della Questura.

Al termine del giudizio per Direttissima che ha avuto luogo nella mattinata di ieri, il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha rimesso in libertà l’individuo applicando contestualmente, nei suoi confronti, la Misura Cautelare dell’obbligo di firma presso la Questura di Vicenza.