Sicurezza Stradale – A Vicenza il pullman azzurro della Polizia di Stato

Nella mattina di sabato 29 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sarà presente a Vicenza, in Piazza Esedra, il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula multimediale itinerante allestita con tecnologie innovative, che costituisce parte integrante di una campagna di sensibilizzazione sul delicato tema della sicurezza stradale, in particolare con riferimento ai comportamenti corretti da tenere alla guida di veicoli.

In tale contesto, verranno proposte “Lezioni di sicurezza stradale” nella forma di giochi a tema, test e filmati tesi a far comprendere l’importanza di una guida corretta, sicura e senza distrazioni. Le varie attività che verranno proposte da operatori di Polizia Stradale nella veste di “maestri di sicurezza”, saranno rivolte ai passanti ed ai ragazzi delle scuole che, in qualità di futuri utenti della strada, desiderino avvicinarsi al delicato tema della sicurezza stradale; ad essi gli operatori ivi presenti forniranno indicazioni utili circa il rispetto delle regole poste dal Codice della Strada e faranno comprendere, attraverso le attività sopra descritte, quali possano essere le dirette conseguenze dei comportamenti scorretti alla guida.

Operatori esperti della Polizia Stradale mostreranno le apparecchiature in dotazione e il loro funzionamento; sarà possibile provare il simulatore della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ossia un visore che causa la distorsione della vista, dando la sensazione dello stato di ebbrezza, da indossare mentre si percorre a piedi un circuito.