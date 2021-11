Si schiantano in macchina contro una rastrelliera di biciclette: illesi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ieri sera, alle 23.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Scroffa a Vicenza a causa di un’auto schiantatasi contro una rastrelliera di biciclette a ridosso della Chiesa Araceli. La macchina ha divelto le barriere anti parcheggio del marciapiede, ma nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i due passeggeri erano illesi. Sul posto è intervenuta la polizia locale, le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.