Settecà, i cittadini contro l’attraversamento a raso della Tav

Si torna a parlare di Alta Velocità E di treni che spaccherebbero in due Vicenza all’altezza di Settecà. Il Comitato locale lo scrive chiaro. Non ci sta. “Risparmiare oggi sull’infrastruttura significa chiedere ai cittadini di pagare il prezzo per i prossimi decenni- dicono i cittadini-

Non siamo d’accordo sulle conclusioni di RFI.

RFI sostiene che la soluzione in superficie sia la migliore sotto il profilo economico, ambientale e sociale. Ma molte di queste affermazioni meritano di essere contestate.

1️⃣ Minori emissioni durante il cantiere? Forse sì. Ma il confronto non può fermarsi ai pochi anni dei lavori. Una linea in superficie significa per decenni, forse per sempre, più rumore, vibrazioni, polveri e peggioramento della qualità della vita per chi abita lungo il tracciato. L’impatto va valutato sull’intero ciclo di vita dell’opera, non solo sulla fase di cantiere.

2️⃣ “Ricucitura dei quartieri”: come può esserci una ricucitura se la ferrovia continuerà a rappresentare una barriera fisica tra le diverse parti della città? La vera ricucitura urbana sarebbe stata possibile soltanto con l’interramento della linea.

3️⃣ RFI rivendica di demolire qualche edificio in meno, ma il prezzo sarà rendere meno vivibile un’area molto più vasta, con viadotti, barriere fonoassorbenti alte diversi metri e un impatto permanente sul paesaggio urbano e sulla qualità della vita di migliaia di persone.

4️⃣ Costa meno. Questo è probabilmente il vero motivo della scelta. Ma allora la domanda è inevitabile: Vicenza vale meno di altre città italiane? A Ferrara si interrano i binari. L’intera stazione AV di Bologna è stata realizzata sottoterra. Perché qui si deve accettare una soluzione più economica, ma più impattante per il territorio e per chi ci vive?

E soprattutto: dov’è chi dovrebbe difendere il nostro territorio e la qualità della vita dei cittadini?”