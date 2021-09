Scontro tra mezzi pesanti, A4 chiusa

Un incidente, per fortuna senza feriti, lungo l’autostrada A4, ha obbligato alla chiusura del tratto tra il Nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia.

In seguito a un tamponamento tra tre mezzi pesanti – avvenuto poco dopo le 13 – un autoarticolato ha perso l’intero carico di granaglie. Sul posto i mezzi speciali della manutenzione di Autovie Venete per rimuovere il materiale sparso sulla carreggiata, gli ausiliari alla viabilità della Concessionaria, la Polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.

È stata istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proviene da Trieste con reindirizzamento del traffico in A28. Chiuso anche l’allacciamento del bivio A28 con ingresso in A4 in direzione Venezia.