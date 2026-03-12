ALTO VICENTINOCRONACA
12 Marzo 2026 - 9.24

Moto contro platano: grave motociclista (FOTO)

REDAZIONE
Ieri pomeriggio a Lugo di Vicenza, intorno alle 16:50 un giovane 25enne del posto, alla guida di una moto Yamaha, è finito fuori strada per cause ancora da accertare ed è finito contro un platano a lato della strada. Sul posto sono intervenute 1 ambulanza e 1 automedica del SUEM 118 di Santorso: l’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale civile di Vicenza con l’elisoccorso. Presenti anche 2 pattuglie del consorzio Ne.Vi. per i rilievi del sinistro e la viabilità del traffico. La via è rimasta chiusa per circa 2 ore per consentire i soccorsi del mototiclista ed i rilievi del sinistro.

