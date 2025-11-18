Scontro tra auto e bus con 20 studenti a bordo: 2 feriti

Un bus con a bordo diversi studenti, di rientro da alcuni istituti scolastici di Portogruaro (Venezia), è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con una vettura, a Sesto al Reghena (Pordenone). Il mezzo, con a bordo 20 studenti, è rimasto in bilico appena oltre la carreggiata. L’autista ha riportato leggere ferite per le quali è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso.La donna alla guida dell’auto è stata stabilizzata dal persona dell’automedica e poi elitrasportata in ospedale: le sue condizioni appaiono gravi. ANSA VENETO