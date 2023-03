Scontro treni in Grecia: i peggiori disastri ferroviari degli ultimi 10 anni (il più incredibile in India)

Il “peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto” . I media locali si sono affrettati a qualificare lo scontro avvenuto nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo tra due treni. Almeno 36 persone sono morte in questo incidente, avvenuto martedì poco prima della mezzanotte, nella regione di Larissa. Sono stati identificati anche quasi un centinaio di feriti. “Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. È tragico “, descrive un soccorritore inviato sul posto. “È un incidente inimmaginabile” , abbonda il presidente del sindacato dei macchinisti OSE, Kostas Genidounias, presente sul posto.

Ecco i peggiori incidenti ferroviari degli ultimi 10 anni

Canada nel 2013 – 47 morti

Il 6 luglio 2013 è partito un convoglio di 72 carri cisterna pieni di petrolio, parcheggiati durante la notte in cima a un pendio. Hanno sfrecciato a 100 km/h nella cittadina di Lac-Mégantic, Quebec. Fuori controllo, finiscono per deragliare. Circa 6 milioni di litri di petrolio greggio si sono rovesciati, hanno preso fuoco e alla fine sono esplosi. L’esplosione ha devastato il centro della città e ucciso 47 persone.

L’inchiesta ha dimostrato che questo dramma è legato a una successione di eventi, a cominciare da un piccolo incendio alla locomotiva di testa. La reazione a catena ha poi trascinato il treno nella sua corsa infernale.

Francia nel 2013 – 7 morti

Venerdì 12 luglio 2013, verso le 17:00, un treno è deragliato alla stazione di Brétigny-sur-Orge (Essonne). Un incidente rarissimo, soprattutto in una stazione dove circolano più di 400 convogli al giorno. Il veicolo, che viaggiava a 137 km/h per una velocità massima autorizzata di 150 km/h, si è ribaltato. La ragione? Una stecca d’acciaio, una specie di grossa graffetta che unisce due binari, che si è staccata.

Lo shock ha provocato la morte di tre passeggeri del treno, quattro persone in attesa sulla banchina e dozzine di feriti. Questa tragedia, che ha segnato gli animi, è una delle peggiori della storia, in Francia, in materia ferroviaria.

Spagna nel 2013 – 80 morti

Un treno è deragliato in una curva pericolosa il 24 luglio 2013, a pochi chilometri da Santiago de Compostela (nord-ovest). 80 persone sono morte e 180 ferite.

Gli investigatori hanno stabilito che il convoglio viaggiava a 179 km/h quando si è avvicinato alla curva pericolosa. Il tutto mentre la velocità su questo tratto di rotaia era limitata a 80 km/h.

Repubblica Democratica del Congo nel 2014 – 136 morti

Un treno merci con a bordo diverse centinaia di persone deraglia il 22 aprile 2014 nel Katanga, nel sud-est della Repubblica Democratica del Congo. Di 19 carrozze, 15 si sono rovesciate.

Il rapporto ufficiale parlerà a lungo di 74 morti e 163 feriti, ma l’agenzia di stampa del governo congolese parlerà, un mese dopo, di 136 morti.

“La causa dell’incidente è la locomotiva che avevamo appena comprato e che è leteralmente ‘scappata’”, ha detto l’allora portavoce del governo, Lambert Mende.

Camerun nel 2016 – 79 morti

Un treno che collegava Yaoundé e la città portuale di Douala è deragliato il 21 ottobre 2016, vicino alla città di Eséka (al centro). Il disastro ha causato 79 morti e quasi 600 feriti. L’inchiesta evidenzia una “velocità eccessiva” del convoglio al momento dei fatti: 96 km/h invece di 40 km/h nella zona interessata. La macchina presentava anche difetti che l’autista aveva notato senza aver mai avuto l’orecchio dei suoi superiori.

India nel 2016 – 146 morti

Il 20 novembre 2016, un deragliamento di un treno nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh ha ucciso 146 persone e ne ha ferite quasi 180.

I primi elementi dell’indagine attribuiscono tale uscita dalla strada ad un binario in pessime condizioni. Ma diversi mesi dopo, nel 2017, il primo ministro indiano Narendra Modi afferma che la polizia ha trovato prove di sabotaggio.

Iran nel 2016 – 44 morti

Due treni, di cui uno fermo, si sono scontrati violentemente il 25 novembre 2016, nella provincia di Semnan (nord). 44 persone sono morte e 82 sono rimaste ferite.

La collisione sarebbe collegata a un “errore umano” , assicurò, all’epoca, il direttore della National Railway Company, Mohsen Poor-Seyed Aghaie. Il treno in movimento “ha ricevuto l’ordine di proseguire il suo cammino e quindi ha colpito alle spalle l’altro treno (fermo)” , ha precisato.

Egitto nel 2017 – 41 morti

Una tragedia simile si verifica nella regione di Alessandria, l’11 agosto 2017. Un treno colpisce la parte posteriore di un altro, fermo sui binari. Questo sarebbe stato immobilizzato a causa di un guasto. Sono stati registrati 41 morti e più di 120 feriti.

Da segnalare che sei soccorritori egiziani, che sul luogo della tragedia si erano fatti dei selfie con il cellulare, sono stati sanzionati dalle autorità.

India nel 2018 – 60 morti

Un treno si schianta contro i fedeli riuniti per un festival indù nello stato settentrionale del Punjab il 19 ottobre 2018, uccidendo circa 60 persone e ferendone 90. La folla era sui binari del treno per assistere a uno spettacolo pirotecnico durante le celebrazioni del Dussehra Day. “C’era molto rumore quando i fuochi d’artificio sono stati azionati, e non hanno potuto sentire il treno che si avvicinava “, ha detto un funzionario di polizia, presente sul posto.

Pakistan nel 2019 – 74 morti

Il 31 ottobre 2019 un incendio a un treno, sempre nella provincia del Punjab – ma questa volta dalla parte pakistana – ha ucciso almeno 74 persone. Il treno, che era in movimento quando è scoppiato l’incendio, si è fermato in una zona rurale. La maggior parte delle vittime sono pellegrini diretti a un raduno religioso. L’incendio è attribuito all’esplosione accidentale di bombole di gas.LEGGI ANCHE

Taiwan nel 2021 – 51 morti

Una collisione tra un treno e una macchinario da costruzione , il 2 aprile 2021, ha causato la morte di almeno 51 persone e ha lasciato 190 feriti. L’incidente è stato causato dal veicolo che, dopo essere scivolato lungo un terrapieno, ha urtato il treno con a bordo circa 500 passeggeri, che stava per entrare in una galleria.

L’autista del macchinario, che secondo le autorità potrebbe non aver azionato correttamente il freno a mano, si è scusato parlando con grande commozione. “Sono pentito e vorrei esprimere le mie più sincere scuse “, ha detto. “Collaborerò con le indagini della polizia e della procura per adempiere alle mie responsabilità “, ha detto Lee Yi-hsiang, membro di una squadra che ispeziona regolarmente la linea ferroviaria orientale di Taiwan, in una regione montuosa soggetta a frane.