Scontro auto scooter a Cornedo: due ragazzi in ospedale

Incidente martedì alle 18 a Cereda di Cornedo, all’incrocio tra via Riobonello e via Pellico. Uno scooter con a bordo due ragazzi si è scontrato con una Volvo, condotta da un uomo residente a Cornedo. In base ai primi rilievi quest’ultimo non avrebbe dato precedenza, anche se sono in corso di valutazione le condizioni dello scooter prima dell’impatto, che potrebbe essere stato privo di fari funzionanti.

I due ragazzi sono finiti a terra e sono stati trasportati all’ospedale di Arzignano in condizioni serie (uno i codice rosso e uno in codice giallo). Fortunatamente le condizioni dei due giovani sono migliorate ed entrambi sono in corso di dimissioni.

La polizia locale “Valle Agno” sta attualmente ricostruendo la dinamica dell’accaduto.