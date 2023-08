Scontro a tre in Valsugana: automobilista ferito

SOLAGNA, INCIDENTE TRA TRE MEZZI LUNGO LA SS 47: FERITO UN AUTOMOBILISTA

Poco prima delle 16:30, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47, in direzione Nord al km 50 e 500 a Solagna per un incidente tra un’auto un furgone e un piccolo veicolo commerciale: ferito l’automobilista. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato il soccorso del conducente della Fiat Punto rimasto ferito, che è stato preso in cura dai sanitari del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale a Bassano. Assistiti sul posto dai sanitari del 118 gli altri due autisti dei mezzi coinvolti. I carabinieri hanno deviato il traffico eseguito i rilievi del sinistro, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.