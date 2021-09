Scompare nella notte: ragazza ritrovata in montagna

Ieri sera il Soccorso alpino di Agordo è stato allertato da un ragazzo, che si trovava al Bivacco Bedin con alcuni amici, perché un’amica, che doveva raggiungere il gruppo, si trovava in difficoltà nel ritrovare la traccia.

La ragazza aveva raggiunto Pradimezzo alle 12 e aveva iniziato a salire mandando delle foto perché non si ritrovava lungo il percorso. I soccorritori, grazie alle immagini, hanno capito che la ragazza si trovava da tutt’altra parte. Quando la ragazza è riuscita a mandare la posizione via Whatsapp, il Soccorso Alpino ha capito che la giovane aveva sbagliato alla partenza, salendo a Rudelfin basso, sotto il Monte Pape. Quattro soccorritori sono quindi andati a Bogo per proseguire in jeep fino a Cioit e da lì avviarsi a piedi.

A Rudelfin basso la ragazza ha iniziato a rispondere ai richiami e a fare luce con il cellulare. Era uscita dalla traccia e si trovava tra la vegetazione, riparata con un sacco a pelo sotto un albero, a circa 1800 metri di quota. La squadra l’ha raggiunta in 10 minuti.

L’intervento è terminato alle 2.