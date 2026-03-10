Scialpinista si infortuna sul Portule: recuperata dal soccorso alpino

Scendendo con un amico dal secondo canale del Portule, sabato, una scialpinista dopo una curva si è infortunata a un ginocchio e non è più stata in grado di proseguire. Sul posto è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, che ha sorvolato la zona indicata dalle coordinate e individuato il luogo dell’incidente. Dopo averne verificato le condizioni, la 62enne di Abano Terme è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri e trasportata al Rifugio Val Formica, per essere trasferita sull’ambulanza, che l’ha accompagnata all’ospedale. Una squadra del Soccorso alpino dei Sette Comuni era pronta a intervenire per eventuale supporto. Il compagno della sciatrice è rientrato in autonomia.