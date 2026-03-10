ALTO VICENTINOCRONACA
10 Marzo 2026 - 9.58

Scialpinista si infortuna sul Portule: recuperata dal soccorso alpino

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Scendendo con un amico dal secondo canale del Portule, sabato, una scialpinista dopo una curva si è infortunata a un ginocchio e non è più stata in grado di proseguire. Sul posto è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, che ha sorvolato la zona indicata dalle coordinate e individuato il luogo dell’incidente. Dopo averne verificato le condizioni, la 62enne di Abano Terme è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri e trasportata al Rifugio Val Formica, per essere trasferita sull’ambulanza, che l’ha accompagnata all’ospedale. Una squadra del Soccorso alpino dei Sette Comuni era pronta a intervenire per eventuale supporto. Il compagno della sciatrice è rientrato in autonomia.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Scialpinista si infortuna sul Portule: recuperata dal soccorso alpino | TViWeb Scialpinista si infortuna sul Portule: recuperata dal soccorso alpino | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy