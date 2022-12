Schianto in A4 nella notte: muore automobilista 30enne

La notte scorsa, poco prima delle 1:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra lo svincolo di Verona Sud e la diramazione dell’A22 per un incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi stradali e un’autovettura: deceduto l’automobilista 30enne a bordo di una BMW. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto abbia tamponato un mezzo pesante posto di traverso sulla carreggiata dopo essersi precedentemente scontrato con un altro camion. I vigili del fuoco arrivati con il personale di prima partenza hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’automobilista. Illesi i due conducenti dei mezzi pesanti. Sul posto la polstrada e il personale autostradale. Il tratto autostradale durante i soccorsi è rimasto chiuso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4:00.