Schiacciato da un vagone mentre lavora, muore 61enne

Muore schiacciato dai carri ferroviari nell’azienda Adriatica spa di Loreo, in provincia di Rovigo. La tragedia che ha toccato Paolo Merlin, un 61enne di Stanghella, operaio della ditta Logyca Umf srl, di Udine, è avvenuta questa mattina all’interno della ditta che opera a Loreo.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto all’interno di un capannone adibito ad officina meccanica. L’operaio Merlin per cause in corso di accertamento è stato schiacciato dai carri ferroviari in movimentazione, riportando gravissimi traumi. Sul posto personale del Suem, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Indagano i carabinieri di Loreo e lo Spisal.