Scappa dalla comunità e si rende irreperibile: 31enne pregiudicato arrestato

Mercoledì mattina, gli agenti della Sezione Misure di Sicurezza e Giudiziarie ha arrestato M.M., 31 anni, cittadino serbo, domiciliato presso una comunità della zona e condannato, lo scorso 15 luglio, a 5 anni per rapina aggravata, porto d’armi e furto. L’uomo è gravato da altri precedenti quali lesioni personali, furto aggravato, rissa, minaccia, ingiuria e violazione della legge sugli stupefacenti. Lo scorso 18 agosto, M.M. ha lasciato la Comunità terapeutica dove stava scontando la pena rendendosi irreperibile. Rintracciato in un appartamento di Creazzo, gli agenti l’hanno trasferito in carcere.