Sagre e appuntamenti a Vicenza e in Veneto questo weekend

🍷 Sagre e Mercatini

L’Oro della Terra Leonicena – Lonigo

Domenica 11 maggio, dalle 8:30 alle 19:00, Piazza Garibaldi ospita la mostra-mercato dei prodotti tipici locali, organizzata dalla Pro Loco di Lonigo. Un’occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio. L’evento si svolge anche in caso di pioggia e l’ingresso è libero.

Sagra di San Isidoro – Schiavon

Sabato 10 e domenica 11 maggio, presso gli impianti sportivi parrocchiali di Via Dante Alighieri, si celebra la tradizionale sagra con serate musicali: sabato serata country con Country Tour Vicenza e domenica serata latina con Arte e Danza by Cuba Mia. Non mancheranno pesca di beneficenza, pista da ballo in legno, lunapark e stand gastronomici sotto un ampio tendone coperto.

Mercatino dell’antiquariato – Vicenza

Domenica 11 maggio, in Piazza dei Signori, si rinnova l’appuntamento con il tradizionale mercatino dell’antiquariato, collezionismo e vintage. Un’occasione per gli appassionati di trovare pezzi unici e curiositĂ del passato.

Sagra dell’Asparago Bianco – San Zeno di Cassola

Fino a domenica 11 maggio, in Piazza San Zeno 1, si tiene la sagra dedicata all’asparago bianco di Bassano, con stand gastronomico al coperto che propone piatti tipici a base di asparagi, come risotto, lasagne e asparagi con uova. Domenica 11 maggio, dalle ore 15:00, è prevista una caccia al tesoro per bambini. Facebook

Sagra alla Piana – Valdagno

Fino a domenica 11 maggio, alla Piana di Valdagno, si svolge la tradizionale sagra con serate musicali e danzanti, luna park, pesca di beneficenza e stand enogastronomico che propone piatti tipici come maccheroni, bigoli, spätzle, trippa, salsiccia, hamburger, spiedini con polenta e dolci. Balliamo Liscio

STREEAT® Food Truck Festival – Vicenza

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio, al Parco delle Mure in Viale Mazzini, si tiene la prima edizione del STREEAT® Food Truck Festival a Vicenza. L'evento ospita i migliori food truck d'Italia, offrendo specialitĂ gastronomiche italiane e internazionali. L'ingresso è libero.

🎭 Spettacoli e Cultura

Fragile Festival: Colazione a Teatro – Cassola

Domenica 11 maggio, alle 9:30, allo Spazio CRE-TA di San Giuseppe di Cassola, si terrĂ una colazione teatrale seguita dallo spettacolo “Fiabe, biscotti e caffelatte” della compagnia UllallĂ Teatro, con Pippo Gentile e Angela Graziani. Un evento pensato per tutta la famiglia, che unisce il piacere della colazione alla magia del teatro. ullateatro.it

Soundscapes: I Suoni della Notte – Montecchio Maggiore

Sabato 10 maggio, alle 20:00, con partenza dalla chiesa di Sovizzo Colle, è in programma un’escursione notturna per ascoltare i suoni della fauna locale, come rapaci notturni e pipistrelli. Un’esperienza immersiva per scoprire la natura con un nuovo orecchio. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Comune di Montecchio Maggiore

🌸 Iniziative Solidali e Mercati

Azalea della Ricerca AIRC – Vicenza

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca dell’AIRC in Piazza del Duomo. Un gesto solidale per sostenere la ricerca contro il cancro.

Campagna Amica – Creazzo

Sabato 10 maggio, in Piazza San Marco a Creazzo, si tiene il mercato di Campagna Amica, dove sarĂ possibile acquistare prodotti agricoli locali direttamente dai produttori.

VENETO

🍓 Sagre ed Eventi Enogastronomici

1. 53ª Festa della Fragola – Camposampiero (PD)

Dal 9 all’11 maggio, Piazza Castello ospita la tradizionale festa dedicata alla fragola, con stand gastronomici, musica dal vivo e attivitĂ per famiglie.

đź”— Info: UNPLI Venetounpliveneto.it

2. 35ª Festa dell’Asparago – Conche di Codevigo (PD)

Dal 9 all’11 maggio, celebrazione dell’asparago con piatti tipici, musica e intrattenimento.

đź”— Info: UNPLI Veneto

3. Sagra Patronale di Vangadizza – Legnago (VR)

Dal 9 al 13 maggio, la frazione di Vangadizza festeggia il patrono con stand gastronomici, musica e intrattenimenti.

đź”— Info: Facebook – Eventi VeronaFacebook

4. Sagra del Basson – Verona

Fino all’11 maggio, al parco giochi “La Girandola”, la 71ÂŞ edizione della sagra offre gastronomia, musica e attivitĂ per tutte le etĂ .

đź”— Info: Daily Verona NetworkVerona Network

🎨 Mercatini e Fiere

5. Fiera Campionaria di Padova

Dal 10 al 18 maggio, la storica fiera ospita espositori da vari settori: casa, tempo libero, enogastronomia e molto altro.

đź”— Info: Cultura Veneto

🌸 Eventi Culturali e Familiari

6. Festival delle Trottole – Limena (PD)

Il 10 e 11 maggio, un evento dedicato ai giochi tradizionali con laboratori, spettacoli e attivitĂ per bambini e famiglie.

đź”— Info: Virgilio Eventi

7. Azalea della Ricerca AIRC – Carmignano di Brenta (PD)

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, vendita benefica di azalee per sostenere la ricerca contro il cancro.

đź”— Info: Virgilio Eventi