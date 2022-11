Rucco lancia la Vicenza del domani, il bis è in arrivo?

Quale sarà la Vicenza del futuro? Se ne è parlato oggi in Fiera nel corso dell’evento Think, di fatto una Leopolda, una Ruccolda, come è stata definita, in cui il sindaco ed alcuni prestigiosi ospiti hanno declinato la visione della citta’ dei prossimi anni. Rucco quindi si ricandidera’? Non è ancora ufficiale, serve una verifica politica, ma non vediamo come non possa considearsi scontato il Rucco Bis. E pensare alla Vicenza del domani e’ già un primo passo in tal senso. Gremita la platea. Tante le suggestioni. La campagna elettorale ha preso, non ufficialmente, il via.