Rubano i cellulari dal tavolino di un bar: denunciati in due, verranno rimpatriati

Poco prima delle 8 del mattino di venerdì 19 agosto, due giovani di origine centro africana sono stati condotti al C.P.R. di Milano per essere rimpatriati in Gambia, loro paese di origine. I due si erano resi protagonisti di un furto di cellulare e di portafogli ad un bar del centro, ed erano gravati da precedenti di polizia.

I fatti quando due giovani italiani hanno contattato la Questura, segnalando di aver subito il furto del portafogli la sera precedente mentre si trovavano in un locale del centro di Vicenza, da parte di un soggetto presumibilmente di origine africana. Le due vittime erano riuscite a risalire alla posizione dei telefoni grazie al sistema di geolocalizzazione, che li ha portati presso un fabbricato in disuso.

Entrati nello stabile, gli Agenti hanno effettuato un sopralluogo, trovando i due africani addormentati su dei giacigli di fortuna, con i cellulari e le carte di credito posizionate al di sotto degli stessi. Restituite le carte e i telefoni ai legittimi proprietari, i due stranieri (C.T., classe 1990, gambiano, con precedenti per spaccio di stupefacenti; J.E., 1994, gambiano, con precedenti per detenzione di stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, invasione di terreni ed edifici) sono risultati irregolari sul Territorio Nazionale. Accompagnati in Questura, sono stati successivamente trasferiti al C.P.R. di Milano per essere rimpatriati.

Alle 5.10 dello stesso giorno, invece, una Volante della Polizia dello Stato ha effettuato un controllo in via Rattazzi. A bordo una donna italiana di 50 anni e un senegalese di 31, con permesso di soggiorno in regola. Lo straniero è risultato in possesso di 0,233 grammi di eroina e 18, 86 grammi di marijuana, venendo quindi denunciato per detenzione illecita di stupefacenti. La donna invece, in possesso di una dose si eroina per uso personale, è stata segnalata come consumatrice. Le è stata inoltre revocata la patente di guida in quanto intestataria dell’auto.