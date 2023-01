Ruba trapano da 420 euro da Tecnomat, arrestato 34enne

Mercoledì 11 gennaio poco dopo le 16 i carabinieri della stazione di Brendola sono intervenuti nel negozio Tecnomat, ad Altavilla Vicentina (VI) in via Olmo n. 56, un grosso centro specializzato nella vendita di ferramenta e utensileria. I militari hanno arrestato in flagranza di reato per furto

aggravato, B.I., moldavo trentaquattrenne, domiciliato in provincia, gravato da precedenti.

L’uomo, fermato subito dopo le casse dal personale addetto al servizio di antitaccheggio,

è stato trovato in possesso di un trapano tassellatore, del valore di € 420,00 e di due paia

di forbici utilizzate per rimuovere la placca antifurto.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile del punto vendita.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato agli arresti domiciliari

presso l’abitazione dove è domiciliato. Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini

Preliminari ha convalidato l’arresto, disposto la liberazione dell’indagato e l’applicazione,

nei sui confronti, della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria,.