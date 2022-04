Ruba portafogli a volontaria di Save the Children e scappa per Corso Palladio: arrestato 44enne

Nella serata di ieri, venerdì 1 aprile 2022, un classe 1978, S.G., di Agrigento, cittadino italiano, è stato arrestato dagli agenti della Questura per rapina. L’uomo aveva sottratto il portafogli dalla borsa di una volontaria di Save the Children ma, sorpreso da un collega della vittima, ha cercato di darsi alla fuga, venendo bloccato dalla volante della polizia in Corso Palladio.

Il tutto si è svolto verso le 19.30, quando la centrale operativa della Questura ha inviato una Volante in Corso Palladio, a Vicenza, in seguito alla segnalazione di un uomo, che dichiarava di essere all’inseguimento dell’autore di un furto. La volante ha quindi individuato il soggetto, inseguito da un secondo, risultato poi l’uomo che aveva telefonato al 113.

Gli agenti della Volante hanno quindi bloccato il classe ’78, riconosciuto in quanto più volte controllato in precedenza, facendolo poi salire in auto mentre il richiedente spiegava la dinamica dell’accaduto. L’inseguitore ha quindi spiegato di essere in servizio per Save the Children, il cui banchetto di raccolta fondi è posto all’intersezione tra corso Palladio e via Loschi. Lì aveva visto il soggetto rovistare dentro alla borsa di una collega, prelevandone il portafogli. Avvicinatosi immediatamente al soggetto, invitandolo a desistere e a posare il portafogli, L’uomo ha ricevuto in risposta una minaccia e pure un pugno; dopodiché il soggetto si è dato alla fuga, fino a quando non è stato fermato dagli agenti della Volante, che l’hanno quindi arrestato per il reato di rapina.

Avvisato il P.M. di turno della Procura, l’arresto è stato convalidato il 2 aprile al Tribunale di Vicenza.