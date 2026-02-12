Ruba le offerte per la “Città della Speranza” al bancone del bar: denunciato

Il Commissariato di Bassano del Grappa ha indagato un uomo di 46 anni nato a Galliate (TO), disoccupato, senza fissa dimora, gravato da numerosi pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio e inerenti le sostanze stupefacenti. L’uomo era stato segnalato in quanto autore di un furto aggravato avvenuto lo scorso 13 gennaio ai danni di un negozio nel pieno centro storico di Bassano del Grappa, in piazza Garibaldi.

La Polizia Scientifica ha visto le immagini di estrapolate dall’impianto di video sorveglianza e consegnate dall’esercente che aveva subito il furto. Dall’analisi è emerso che l’uomo, dopo dopo aver forzato una porta secondaria per introdursi nei locali, aveva agito senza l’utilizzo di guanti.

Poi, aveva rubato il contenuto della cassetta delle offerte destinate all’associazione “Città della Speranza” posta sul bancone bar, lasciando le sue improntem, rubando anche 500 euro dal registratore di cassa.