ROMA – La questione Miteni sul tavolo del ministro Pichetto Fratin

La questione Miteni sul tavolo del ministro Pichetto Fratin. A Roma una delegazione di Provincia, Regione e Comune

La questione “Miteni” approda a Roma. Nell’ufficio del ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, per la precisione. A portarla è stata una delegazione istituzionale di cui ha fatto parte anche il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, in trasferta a Roma il 9 e 10 maggio per affrontare temi di interesse del territorio vicentino. Tra questi proprio il sito Miteni a Trissino, pesantemente contaminato da pfas e su cui sono in corso operazioni di messa in sicurezza ambientale.

A promuovere l’incontro con il ministro Pichetto Fratin e la viceministro Vannia Gava sono stati il Comune di Trissino e la senatrice trissinese Erika Stefani. Presenti tutti i gradi di governo: il Comune con il sindaco Davide Faccio, la Regione Veneto con l’assessore all’ambiente Gianpaolo Bottacin, la Provincia di Vicenza con il presidente Nardin accompagnato dal consigliere provinciale all’ambiente Matteo Macilotti, il segretario generale della Provincia di Vicenza Giuseppe Sparacio e il dirigente dell’Avvocatura della Provincia Paolo Balzani.

“L’incontro è stato proficuo -commenta Nardin- perché la questione Miteni è ora sul tavolo della massima autorità politica in tema ambientale, cioè il ministro, come è giusto che sia per una delle peggiori contaminazioni ambientali mai avvenute in Italia. Il ministro e il viceministro ci hanno assicurato sostegno nella gestione delle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica del sito, un’attenzione doverosa ad un’area che ha pagato e sta ancora pagando un prezzo molto alto in termini ambientali e sanitari.”