Rissa in centro, il Questore chiude locale per la terza volta

Alle ore 2,50 circa della notte tra sabato e domenica, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura sono intervenuti in Contrà Pescherie Vecchie per la segnalazione di numerose e continuate grida da parte di circa 30 uomini e donne coinvolti in una violenta rissa al momento in atto , provocata dagli avventori del Locale “Ai Due Calici”, unico Esercizio pubblico a quell’ora ancora aperto in zona.

Giunti in pochi minuti sul posto, gli Agenti non hanno trovato nessuno, tuttavia alcuni cittadini che nella circostanza avevano chiamato la Centrale Operativa della Questura, e che avevano assistito a quanto accaduto poco prima, riferivano ai Poliziotti di essere stati svegliati da violente grida di uomini e donne provenienti dalla Piazzetta sottostante.

Gli Agenti, inoltre, anche dalla visione di filmati amatoriali acquisiti nell’occasione, erano in grado di riscontrare come, all’arrivo delle “Volanti” della Polizia, le persone partecipanti alla rissa si erano date alla fuga in tutte le direzioni. Nell’occasione, il titolare del Bar “Ai 2 Calici” si era chiuso all’interno dello stesso con 4 – 5 individui coinvolti poco prima nella rissa, nell’intento di far credere alla Polizia che il Bar fosse chiuso .

Per la gravità di quanto accaduto – ripreso, tra l’altro, dalle telecamere di videosorveglianza oltre che da altre registrazioni video – e per la continua protrazione di situazioni gravemente compromissorie per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, oltre che per l’incolumità e la tranquillità della cittadinanza, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI ha disposto la sospensione della Licenza e l’immediata chiusura dell’Esercizio Pubblico “Ai 2 Calici” per un periodo di 30 giorni .

Il Bar “Ai 2 Calici”, infatti, gli scorsi 29 marzo e 30 maggio era già stato chiuso, rispettivamente per 15 e per 10 giorni, dal Questore Sartori, in considerazione delle gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si erano venute a creare negli ultimi tempi, culminate in ripetuti episodi di rissa che avevano visto coinvolti gruppi di avventori del Locale, in un caso anche con aggressione e ferimento di Agenti di Polizia .

“Ancora una volta quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nei pressi di un Locale pubblico cittadino già colpito da provvedimenti di sospensione della Licenza per fatti analoghi, sono stati di una gravità inaccettabile – ha evidenziato il Questore Sartori –. Ed anche in questa occasione, solamente grazie all’immediato intervento degli Agenti della Squadra “Volante” è stato possibile impedire che gli eventi potessero assumere una connotazione ben più tragica. Le mie determinazioni odierne, pertanto, hanno lo scopo di porre argine ad una problematica peraltro, come è noto, già emersa e anche sanzionata in passato, che ha creato non poche criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Personalmente, con i Provvedimenti emessi oggi, ho ritenuto non più tollerabile una situazione del genere”.