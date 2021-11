Riapre il centro polifunzionale di via Maurisio 69

Riprendono dopo due anni di chiusura le attività del Centro polifunzionale di via Maurisio 69, la cui gestione è stata affidata dal Comune ad Asc Attività sportive confederate, Comitato provinciale di Vicenza.

Questa mattina al sopralluogo degli spazi riqualificati e riorganizzati hanno preso parte il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto, insieme al presidente di Asc Attività sportive confederate Comitato provinciale di Vicenza, Nicola Paciolla e ai rappresentanti delle numerose realtà che vi fanno capo (Play&Funny, Asd A.Sa.Be, Aps Kmd, Outdoor, Scuola berica Mtb, Ets Ipa, Aster tre).

“Mi complimento con le associazioni che hanno preso per mano questi spazi – ha detto il sindaco Francesco Rucco – perché è stato fatto un ottimo lavoro. Sono certo che questo centro polifunzionale tornerà ad essere un punto di riferimento per i cittadini di questa parte di città, al crocevia tra i quartieri di Bertesinella, della Stanga e di San Pio X”.

“Anche in questo caso – ha aggiunto l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto – si è rivelata vincente la nostra scelta di affidare i centri civici dei quartieri ad associazioni organizzate e qualificate che propongano un progetto complessivo di gestione. E’ questo il modo giusto per ricreare la comunità che tanto è mancata durante il lock down”.

Il centro riapre dunque dopo due anni di inattività e una serie di lavori di riqualificazione realizzati dal nuovo gestore per rendere più accoglienti e funzionali i locali.

Prima della chiusura dovuta anche alla pandemia, la circoscrizione 3 concedeva l’utilizzo degli spazi di via Maurisio a singole associazioni che ne facevano via via richiesta. Successivamente l’assessorato alla partecipazione ha ritenuto più funzionale individuare un unico gestore a fronte di un progetto di animazione che coinvolgesse tutte le fasce di età, con l’obiettivo di fare del centro un punto di riferimento per la comunità.

La struttura oggi è aperta per almeno 30 ore a settimana e 230 giorni all’anno.

Numerose sono le attività già in funzione o in fase di programmazione, tra cui il risveglio muscolare, yoga, corsi di meditazione, corsi di ballo, corsi di tennis tavolo, twirling, difesa personale per donne.

A breve saranno attivati doposcuola e attività motorie per ragazzi e bambini.

Il sabato e la domenica sono riservati ad eventi, feste di compleanno, corsi di formazione organizzati dal gestore per i propri associati.

Oltre che del coordinamento delle attività, il gestore si occupa dei servizi di custodia e pulizia dei locali e della piccola manutenzione.

Il Comune si fa carico delle spese degli allacciamenti ed eroga un rimborso di 2.500 euro all’anno per le spese sostenute e documentate. Ha inoltre destinato al centro 2.500 euro per i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti per la riapertura.

La convenzione durerà tre anni, rinnovabili per altri tre.

Per informazioni sulle attività del centro

vicenza@ascsport.it