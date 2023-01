Regione, oltre 530mila euro per la Protezione Civile vicentina

Oltre 530mila euro per rafforzare il sistema di Protezione Civile sul territorio vicentino grazie alla realizzazione ex novo o alla ristrutturazione di sedi, grazie all’acquisto di moderne attrezzature e divise, ecc. Un importante contributo che trae origine da una serie di bandi proposti alla Giunta della Regione del Veneto dall’assessore regionale Gianpaolo Bottacin e rivolti a enti e associazioni di settore.

I contributi più sostanziosi, 327.500 euro, riguardano il bando collegato all’acquisto o al rinnovo delle sedi di Protezione Civile, che hanno visto premiati i Comuni di Zugliano (100.000), di Nove (100.000), di Lugo di Vicenza (67.500), di Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti (60.000).

Per il potenziamento di mezzi e attrezzature sono stati erogati oltre 134mila euro, a favore dei gruppi di PC di Montecchio Maggiore OdV (40.000), Gruppo volontario di PC Lonigo (34.640), PC di Ana sezione Monte Grappa (20.000), Gruppo volontario di Protezione civile di Malo (20.000), Associazione di Protezione civile e ambientale “El Corgnon” di Lusiana Conco (7.997), OdV Comitato volontario di Protezione civile di Tonezza del Cimone (7.273,44), Gruppo Volontari Colli Berici Longare (4.758,83).

E’ stato attivato anche un bando per contributi finalizzati all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che era stato dedicato ai Comuni e alle associazioni di volontari che avevano maggiormente operato come supporto logistico durante l’emergenza COVID-19. Per il territorio provinciale di Vicenza è stato rivolto a 10 beneficiari un finanziamento di circa 26mila euro. Nello specifico, i contributi sono stati assegnati sia a Comuni che ad organizzazione di volontariato di PC di Valdagno, di ValChiampo, di Sarcedo, di Longare, di Mussolente, di Romano d’Ezzelino, di Valli del Pasubio, di Vicenza, di Lonigo, di Fara Vicentino.

Infine, è stato previsto un contributo anche per l’aggiornamento e la realizzazione dei Piani comunali di Protezione Civile per un valore pari a 48mila euro, che ha riguardato 5 beneficiari: Comune di Montecchio Maggiore per conto del Distretto VI9, Comune di Castegnero e Nanto, Unione Montana Spettabile Reggenza 7 comuni, Unione Montana Astico e Unione Montana Alto Astico

“In una epoca in cui i cambiamenti climatici sono una realtà, – ha detto l’assessore Bottacin – con le conseguenze che hanno sul territorio e sull’ambiente, ogni investimento a favore della protezione civile si traduce in un investimento sulla sicurezza, sulla prevenzione e sull’efficienza. È, in sintesi, un investimento sul futuro e sulla salvaguardia del nostro Veneto”.

Comunicato n. 164-2023 (PROTEZIONE CIVILE)