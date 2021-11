Rappresentante spintonato e rapinato: malviventi scappano con valigetta contenente 150 mila euro in preziosi

Lo scorso martedì, un rappresentante orafo austriaco di 60 anni è stato derubato da due banditi in via Chiodi, una traversa di viale Verona. Il bottino ammonta a 150 mila euro in gioielli e pietre preziose. Secondo i carabinieri risalire ai delinquenti sarà difficile: pare che nessuna telecamera abbia ripreso il fatto. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La vittima era arrivata dall’Austria e aveva un appuntamento alla “Pi.Erre srl” in via Donizetti. Dopo aver parcheggiato, si è diretto alla ditta a piedi, fermandosi qualche minuto. Una volta tornato a prendere la valigetta, i malviventi, che probabilmente lo avevano pedinato, gli sono saltati addosso, scaraventandolo a terra e sottraendogli le due valigette per poi mettersi a correre. I due rapinatori sono spariti dal campo visivo in pochi istanti. L’agente quindi avrebbe avvertito il 112, che è sopraggiunto con una pattuglia in pochi minuti.

Al momento, i militari dell’arma dei carabinieri stanno indagando sul fatto.