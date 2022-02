Rapinato al bancomat: preso il responsabile

Alle ore 19:40 circa di ieri, personale della Sezione Volanti, interveniva in Via Cairoli a seguito di una segnalazione al 113 pervenuta da un cittadino che riferiva di aver subito la rapina delle sue due banconote da 50 euro ad opera di un soggetto subito dopo dileguatosi a piedi. La rapina, senza fare uso di alcuna arma ma con minaccia di morte, sarebbe avvenuta, poco prima, nei pressi di uno sportello bancomat presso il quale la vittima avrebbe prelevato il denaro in contanti. Le Volanti allertate giungevano dopo pochissimo sul luogo della segnalazione intercettando, nei pressi del parcheggio di un soggetto corrispondente alla descrizione.Questi, resosi conto della presenza degli Agenti, pur tentando di sottrarsi al controllo, veniva intercettato dagli Operanti nei pressi del parcheggio del Supermercato ALDI di Viale Mazzini. L’uomo, un cittadino italiano, già gravato da precedenti di polizia, residente nella provincia di Padova, sottoposto ad un primo e sommario controllo, veniva successivamente condotto nei locali della Questura dove, al termine della perquisizione, venivano rinvenute nella sua disponibilità le banconote poco prima sottratte alla vittima e, pertanto, denunciato per il reato di tentata rapina. Il responsabile, al termine della redazione degli atti, veniva raggiunto dal provvedimento dell’Avviso Orale e del Foglio di Via a firma del Questore della Provincia di Vicenza, Dr. Paolo Sartori.