Quattro donne e un bastardo… al Bixio di Vicenza

QUATTRO DONNE E UN BASTARDO

commedia brillante sabato 14 maggio ore 21 | Teatro Spazio Bixio diPierre Chesnot

conGigliola Zoroni, Daniela Calvene, Federica Omenetto, Michela Imbrunito, Francesca Bertin, Alberto Albiero, Fabio Menon, Giovanni Bazzocchi

regia Daniele Berardi e Piergiorgio Piccoli

luci Sergio Baldn

scene e costumi Rebecca Cohen Allegria, eventi imprevisti, situazioni stravaganti, equivoci, ritmo serrato e battute fulminanti. Una satira effervescente e stralunata sulle debolezze maschili e femminili. François è abituato ad avere tutto, a volere tutto: egoismo e cinismo. La sera del suo compleanno, causa una congiunzione astrale di circostanze paradossali, i nodi verranno al pettine e ne risulterà l’occasione giusta per le donne da lui ingannate di … fargli davvero la festa. Il maschilista impenitente e traditore seriale, nell’arco di una serata demenziale, si troverà alle prese con gran parte dei suoi amori passati, presenti e futuri. Accanto al bastardo della situazione ci saranno la moglie attuale e quella precedente, le amanti in corso, quelle fuori corso, una coppia di amici moralisti e un pasticcere invadente, tutti rappresentati da un gruppo irresistibile ed affiatato di simpatici e dinamici attori. Il degenerare della situazione costringerà il nostro irriducibile bugiardo a fingere un collasso per tentare di salvarsi dalla furia delle sue donne, in crescendo di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte. MUTAZIONI 02 rassegna 2022 per il Comune di Vicenza

a cura di Theama Teatro

stagione completa > teatrospaziobixio.com

BIGLIETTI

€ 12 intero | € 10 ridotto* | € 6 ridotto residenti**



*over 65, under 25, allievi di FOR.THE, abbonati al Teatro Comunale Città di Vicenza, soci Fadac

**Residenti nel Comune di Vicenza Iniziativa realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il Bando Cultura 2021 nell’ambito del progetto ‘Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte’

PRENOTAZIONI

– La prenotazione è consigliata e garantisce la partecipazione all’evento.

– E’ necessario ritirare la prenotazione 10 min prima dell’orario di inizio spettacolo.

– I posti in sala non sono numerati.



CONTATTI

0444.322525 e info@theama.it – da lun a ven, ore 10 – 13 e 14 – 18

392.1670914 – nei giorni di spettacolo, ore 10 – 18



BIGLIETTERIA

Presso il teatro, la sera stessa dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’evento