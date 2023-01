Provincia di Vicenza – Elezione del presidente, domenica sera la proclamazione

Elezione del nuovo presidente domenica 29 gennaio:

si vota dalle 8 alle 20, a seguire scrutinio e proclamazione a palazzo Nievo

Domenica 29 gennaio si vota per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Vicenza, successore di Francesco Rucco.

Riforma permettendo, il nuovo presidente resterà in carica 4 anni e sarà affiancato da un Consiglio Provinciale che proprio in questi giorni è arrivato a metà mandato, essendo stato eletto nel gennaio del 2022 e rimanendo in carica 2 anni (sempre se la riforma non deciderà diversamente).

I 6 seggi sono aperti dalle 8 alle 20 e, per facilitare il voto, sono dislocati nel territorio: Vicenza, Bassano del Grappa, Asiago, Montecchio Maggiore, Sossano, Thiene. E’ assicurata la possibilità di votare anche a chi è in isolamento per positività al Covid.

I vicentini chiamati alle urne sono 1.509, cioè tutti i sindaci e i consiglieri dei 114 Comuni che compongono la Provincia.

I candidati sono 2: Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno, e Andrea Nardin, sindaco di Montegalda.

Il nome del nuovo presidente sarà noto già in serata, visto che lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi e, a seguire, verrà anche ufficialmente proclamato l’eletto nella sala Consiglio di palazzo Nievo, sede della Provincia in contrà Gazzolle 1.