Provincia di Vicenza – Ecco le deleghe assegnate dal presidente Rucco

Conferite le deleghe ai consiglieri provinciali.

Per il Pnrr una cabina di regia guidata dal presidente Rucco.

Il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco ha firmato oggi il decreto di conferimento delle deleghe ai consiglieri provinciali.

“Mi sono consultato con i gruppi politici e i singoli interessati -ha esordito- tenendo conto delle inclinazioni e della disponibilità di ognuno. E’ chiaro, poi, che conta il lavoro di squadra, visto che la Provincia è la Casa dei Comuni e siamo tutti qui con il medesimo spirito di servizio al territorio.”

Va detto che, per quanto riguarda la Provincia, si tratta più di supporto operativo che di vere e proprie deleghe, visto che non vengono attribuiti poteri di amministrazione o di firma che rimangono in capo al presidente.

Scorrendo le deleghe si trovano tante conferme e alcune interessanti novità.

Maria Cristina Franco si conferma vicepresidente vicario, quindi con potere di rappresentanza del presidente in caso di sua assenza. “E non poteva essere altrimenti -ha sottolineato Rucco- vista l’esperienza della Franco e il modo egregio in cui ha finora svolto questo ruolo.” Alla Franco rimane anche il dimensionamento scolastico.

Ad affiancare Rucco c’è anche un secondo vicepresidente, com’era nello scorso mandato, senza funzioni vicarie. Il ruolo è affidato a Marco Guzzonato, che mantiene anche le deleghe a cultura e rete delle biblioteche, a cui aggiunge volontariato e politiche giovanili.

Valter Orsi mantiene le deleghe allo sviluppo di mobilità e trasporti su gomma e ferro e all’innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla transizione digitale che è uno dei punti rilevanti del Pnrr.

Confermate le piste ciclabili a Renzo Marangon, l’agricoltura a Giovanni Antonio Gasparini, il trasporto pubblico locale a Giancarlo Acerbi, l’ambiente a Matteo Macilotti.

Novità per Mattia Veronese, che per i prossimi anni si occuperà di sicurezza e Polizia Provinciale oltre che di urbanistica e pianificazione territoriale.

A Giorgio Santini, che nello scorso mandato si occupava di viabilità, è stata conferita la delega a bilancio e patrimonio, oltre che l’assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni.

La viabilità, tra le deleghe più pesanti, rimane divisa tra due consiglieri: Davide Faccio per l’area Nord Ovest Vicenza e Matteo Zennaro per l’area Sud Est Vicenza.

Matteo Zennaro non è l’unico tra i nuovi entrati con una delega particolarmente “pesante”. Davide Berton, ad esempio, è chiamato ad occuparsi di edilizia scolastica, che è uno dei settori in cui il Pnrr sta elargendo fondi ingenti . A Marco Montan è affidata la Protezione Civile, a Matteo Mozzo il turismo, a Giulia Busato il lavoro, le pari opportunità e lo sport.

Moreno Marsetti si occuperà di sviluppo della montagna e di coordinamento dell’azione della Provincia per accedere ai fondi Pnrr.

A proposito di Pnrr, Rucco ha precisato che la direzione e la regia rimangono in capo al presidente, affiancato dal direttore generale Angelo Macchia. “Il tema è cruciale -ha sottolineato- e segnerà lo sviluppo del territorio vicentino, per questo è mia volontà costituire una cabina di regia che se ne occupi, con una rappresentanza di consiglieri delegati. La direzione della cabina rimane in capo a me, mentre il consigliere Marsetti ne sarà il coordinatore.”

Il presidente mantiene anche le deleghe in materia di università, di pianificazione strategica dell’azione dell’ente, di sviluppo economico sociale e gestione dei Fondi Odi.

Nel dettaglio:

FRANCESCO RUCCO

Presidente

Pianificazione strategica dell’azione dell’Ente – Sviluppo Economico Sociale – Università – Direzione delle azioni per la gestione dei Fondi Odi e per accedere ai Fondi PNRR;

MARIA CRISTINA FRANCO

Vicepresidente Vicario della Provincia di Vicenza

Responsabile dei rapporti con il Consiglio e i Consiglieri Delegati – Programmazione dimensionamento scolastico – Rapporti con l’Upi Regionale e Partecipazione al Consiglio delle Autonomie;

MARCO GUZZONATO

Vicepresidente, senza funzioni vicarie,

Cultura e Rete Provinciale per i Servizi Bibliotecari sul territorio – Azioni di Volontariato e dell’Associazionismo – Politiche Giovanili;

VALTER ORSI

Sviluppo della mobilità e trasporti su gomma e ferro (p.es. Pedemontana – Elettrificazione Vicenza/Schio, Variante alla S.P. 46) – Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale;

MATTEO ZENNARO

Viabilità provinciale Sud Est Vicenza;

DAVIDE FACCIO

Viabilità provinciale Nord Ovest Vicenza;

RENZO MARANGON

Piste ciclabili e rapporti con la città capoluogo e l’area metropolitana;

GIORGIO SANTINI

Bilancio e Patrimonio – Assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni – Stazione Unica Appaltante;

GIOVANNI ANTONIO GASPARINI

Personale e Affari Legali – Rapporti con Gal e Unioni Montane – Agricoltura e Istituto Strampelli / La Decima – Difesa del Suolo;

GIANCARLO GIUSEPPE ACERBI

Trasporto Pubblico Locale su gomma e Rapporti con la Società SVT;

MARCO MONTAN

Protezione Civile;

DAVIDE BERTON

Edilizia scolastica e Servizi scolastici con palestre;

MATTEO MOZZO

Sviluppo dell’accoglienza turistica sul territorio – Rapporti con le Ipa, Consorzio Vicenza E’ e gli Ogd Provinciali – Politiche del Turismo in Provincia secondo le linee guida regionali;

MATTIA VERONESE

Sicurezza e Polizia Provinciale – Pianificazione Territoriale ed Urbanistica – Autorizzazioni Paesaggistiche;

MORENO MARSETTI

Sviluppo della montagna con particolare attenzione alle Aree Interne – Coordinamento dell’azione della Provincia per accedere ai fondi PNRR – Rapporti con la Regione per la gestione delle Funzioni Delegate;

MATTEO MACILOTTI

Servizi ambientali e rifiuti – Lago di Fimon – Mobilità Sostenibile;

GIULIA BUSATO

Lavoro – Pari Opportunità – Promozione di azioni in ambito dello Sport.