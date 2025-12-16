Regione Veneto – Presidente Stefani ha attribuito ufficialmente le deleghe agli assessori: “Buon lavoro a una squadra coesa e motivata”

Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, con un proprio decreto, ha attribuito formalmente oggi, le deleghe agli Assessori della nuova Giunta regionale.“Auguro buon lavoro a tutti i componenti di una squadra che nasce coesa e molto motivata – sono state le sue prime parole dopo la firma del decreto – Siamo tutti chiamati a rispondere alle nuove esigenze che emergono dal tessuto sociale e a mantenere e implementare le molte eccellenze che già oggi fanno del Veneto una Regione guida in campo nazionale. Come ho sempre garantito, si tratta di donne e uomini in possesso di competenze specifiche maturate sul territorio, di professionalità elevate, anche di entusiasmo per affrontare al meglio la nuova sfida amministrativa. Il nostro riferimento saranno i veneti, e non a caso, nelle deleghe ho inserito alcune innovazioni per rendere il lavoro, singolo e collegiale quanto più rispondente a ciò di cui ha bisogno la gente”. Le deleghe sono le seguenti:



Presidente:

Alberto STEFANIIndirizzo politico generale e coordinamento della GiuntaAutonomia differenziata, riforme istituzionali, rapporti Stato–Regione, specificità territorialiRapporti con Parlamento, UE, relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppoComunicazione e informazione istituzionaleCoordinamento strategico fondi comunitari UECoordinamento Grandi Eventi e progetti specialiPolitiche giovaniliSistema statistico regionale



Vicepresidente:

Lucas PAVANETTO

TURISMO, LAVORO E SICUREZZATurismo, turismo sostenibile e diffuso, promozione integrata del brand “Veneto, The Land of Venice”Politiche attive del lavoro, servizi per l’impiego, mismatch competenzeConciliazione vita–lavoro, inclusione e inserimento lavorativoProgrammazione FSE+ (parte lavoro)Polizia locale e politiche di sicurezza urbana e integrata, videosorveglianzaEdilizia di cultoGiochi olimpici e paralimpici invernali 2026 per gli aspetti di promozioneAssessori: Massimo BITONCI

SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTIPolitiche per sviluppo economico e competitività: industria, artigianato, commercio, servizi, cooperazioneImprenditoria giovanile/femminile, start-up e scale-up innovativeAzioni a sostegno del sistema aziendale e del ricambio generazionalePolitiche per il credito e fondi di garanzia PMIInternazionalizzazione, fiere e mercati, commercio esteroAttrazione investimentiSburocratizzazioneZLS – Zona Logistica SemplificataTutela del consumatoreTransizione 5.0 e Manifattura 5.0: investimenti in innovazione, tecnologie digitali, robotica, efficienza energeticaSostenibilità ed economia circolareCluster, Reti Innovative Regionali, infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologicoSpace Economy e filiere aerospazialiProgrammazione FESR e cooperazione transfrontalieraPolitiche energetiche



Dario BOND

AGRICOLTURA, FORESTE, MONTAGNA, POLITICHE VENATORIE E PESCA Politiche agricole e agroalimentari, PAC, PSR/CSR, sviluppo ruraleFiliere produttive e DOP economyAgricoltura e comunità: Piano di Sviluppo Rurale, agriturismo, filiere corte, mercati contadini, Turismo DOPAgricoltura sociale e didatticaRicambio generazionale nelle imprese agricoleAgricoltura intelligente e 4.0Gestione risorse forestali e montane, consorzi bonifica, irrigazioneDemanio idricoProduzioni vegetali e zootecnicheFitosanitarioPesca e acquacoltura, governance aree lagunari, vivificazione laguneGestione faunistica, politiche venatorie sostenibiliProgrammazione fondi FEAGA, FEASR e LEADERPolitiche per la montagnaImpianti a fune



Gino GEROSA

SANITÀ – PROGRAMMAZIONE SANITARIAProgrammazione sanitaria regionale e assetto SSRRete ospedaliera e sistema emergenza–urgenzaSanità di prossimitàPrevenzione, salute pubblica, sicurezza alimentare, approccio in Universum SalusPolitiche per personale sanitarioSanità digitale: FSE e telemedicinaEdilizia sanitariaSalute e benessere animale



Filippo GIACINTI BILANCIO, PATRIMONIO, AFFARI LEGALI, PERSONALE, ATTUAZIONE PROGRAMMA E AGENDA DIGITALE Coordinamento documenti di programmazione strategica (PRS e DEFR)Programmazione finanziaria, bilancio regionale, legge di stabilità, tributiDemanio, patrimonio, affari generali, affari legali e contenziosoOrganizzazione e gestione risorse umaneTrasparenza, anticorruzione PAInnovazione e semplificazione amministrativa, co-programmazione/co-progettazioneAttuazione del Programma 2025-2030Agenda Digitale e e-governement, infrastrutture di rete digitale e trasformazione digitaleNUESistemi di monitoraggio e valutazione d’impatto delle politichePartecipazioni societarieRapporti con il creditoFunzioni metropolitaneRapporti con il Consiglio regionale



Valeria MANTOVAN ISTRUZIONE, FORMAZIONE, COMPETENZE E CULTURA Istruzione, scuole paritarie e diritto allo studio universitarioEdilizia scolasticaRapporti con le Università, Istituti di ricerca nazionali e regionaliAccordi di Programma DM MISE 1 aprile 2015Programmazione della Formazione professionale (IeFP, IFTS, ITS Academy)Programmazione FSE+ (per la parte formazione)Nuove competenze (talenti, ricercatori, profili qualificati)Pari opportunitàPolitiche culturali: patrimonio, musei, spettacolo, creatività contemporanea



Paola ROMA

SERVIZI SOCIALI, FAMIGLIA, LONGEVITÀ, SPORT E POLITICHE ABITATIVEPolitiche sociali e servizi alla persona: Piani di Zona, welfare di comunitàInclusione persone fragili, contrasto povertà, violenza di generePolitiche per la famiglia (natalità, infanzia, sistema integrato 0-6)Longevità e invecchiamento attivoNon autosufficienza, disabilità, servizi residenziali e semiresidenziali, caregiverPolitiche per minori e giovani in chiave sociale, contrasto a disagio e dipendenzeIntegrazione socio–sanitaria con sanità e territorioPolitiche per il Terzo settore, il volontariato, l’associazionismo e le Pro LocoSport e promozione della pratica sportivaPolitiche abitative, ERP, housing sociale, rigenerazione quartieriProgrammazione FSE+ (parte sociale)Servizio civile regionale



Diego RUZZA

TRASPORTI, MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICIProgrammazione e gestione mobilità e trasporti (PRT, piani mobilità)Trasporto pubblico locale, integrazione tariffaria e modaleMobilità sostenibile: ciclabilità, intermodalità, servizi innovativiSmart Road, bigliettazione elettronica contactless EMV, piattaforme MaaSPromozione Mobilità Aerea Avanzata (AAM)Lavori pubblici e interventi a favore della sicurezza stradale (L.R. n. 39/1991)Impiantistica sportivaNavigazione interna e portuale Elisa VENTURINI

AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE Tutela e valorizzazione dell’ambiente: aree protette, parchi, biodiversità e risorse naturaliValutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA), difesa del suolo e della costa, cave e miniereProtezione civile – indirizzo, coordinamento, sviluppo organizzativo e tecnologicoQualità dell’ariaGestione del ciclo integrato dell’acquaClimaGestione dei rifiutiBonifiche siti inquinatiContrasto all’inquinamentoMitigazione del rischio idrogeologicoAcque minerali e termali



Marco ZECCHINATO

COOPERAZIONE INTERREGIONALE, GOVERNO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, ENTI LOCALI E RIORDINO TERRITORIALE

Governo del territorio: pianificazione urbanistica e territoriale (PTRC, piani d’area)Pianificazione paesaggisticaValorizzazione siti UNESCOPolitiche urbaneEnti locali, finanza locale e di riequilibrio, riordino funzioni e attuazione PRT – Piano Riordino TerritorialePolitiche di area vasta per i ComuniImprese ESG, società benefit, progetti a beneficio comune EELL, economia sociale e d’impattoProgrammazione infrastrutture viarie/ferroviarie / idroviarie / portuali / logistiche e nucleo di valutazione investimentiPianificazione strategica e infrastrutturale, governance del servizio idrico integrato e della risorsa idricaIdentità veneta e minoranze linguisticheCooperazione interregionale europea e internazionale, relazioni con organismi sovranazionaliPolitiche per flussi migratoriCoordinamento delle Conferenze istituzionali