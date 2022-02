Progetto Anconetta – Ierardi a Confindustria: “Modo irrituale di presentarlo e Possamai lo usa per avere un posto al sole in città”

Viabilità Anconetta, interviene l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi: “Bene le proposte di Confindustria, a patto che non diventino lo strumento del PD”

“Accogliamo sempre con attenzione e rispetto le proposte delle categorie economiche” – dichiara l’assessore Mattia Ierardi a margine del progetto di Confindustria sulla nviabilità di Anconetta – “anche se trovo quantomeno irrituale la modalità con cui è stata presentata quella di Anconetta. Un approccio più condiviso e un po’ di collegialità tra il progetto lanciato sulla stampa locale e il Comune di Vicenza avrebbe aiutato il confronto e, soprattutto, evitato le speculazioni politiche. Non certo da parte nostra” – continua l’assessore di FdI – “ma basta leggere le dichiarazioni di Giacomo Possamai per comprendere che la criticità viaria di Anconetta sta diventando terreno di scontro da parte del Centrosinistra che sente già il profumo eccitante della campagna elettorale e tenta, maldestramente, di mettere il cappello ad un’iniziativa che, pur uscendo dall’ortodossia di sindacato di cui si dovrebbe occupare Confindustria, rimane comunque degna di attenzione. Ci auguriamo che questo film non finisca con uno scontro tra maggioranza e minoranza e spero vivamente che la Presidente Dalla Vecchia non venga usata inconsapevolmente da un Giacomo Possamai che scalpita per avere un posto al sole in una città che lo ha già bocciato alle Primarie del PD”