Circolazione stradale, cambiano i sensi unici in zona Anconetta

Il Comune di Vicenza informa che – non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno e il fondo stradale asciutto consentirà di apporre la segnaletica orizzontale – verrà attuata una modifica alla circolazione veicolare nella zona di Anconetta, con particolare riferimento alle vie Vajenti, Mainardi e Malacarne.L’intervento si rende opportuno a garantire una circolazione più aderente alle esigenze e pertanto più efficace.La decisione recepisce le richieste avanzate dai residenti durante l’assemblea pubblica del 5 dicembre 2024.Il nuovo dispositivo di circolazione prevede l’istituzione del senso unico in via Malacarne da viale Anconetta verso via Mainardi, il senso unico in via Mainardi da via Malacarne verso via Vajenti, e in via Vajenti da via Mainardi verso Viale Anconetta.La nuova configurazione comporta un diverso accesso alle scuole della zona: per raggiungere via Mainardi da viale dell’Anconetta sarà necessario svoltare in via Malacarne e non più in via Vajenti, ripristinando di fatto la disciplina viabilistica in vigore fino al 2022.La segnaletica verticale e orizzontale verrà aggiornata contestualmente ai lavori.Il Comune invita residenti, famiglie e personale scolastico a prestare la massima attenzione alla nuova viabilità e ringrazia per la collaborazione.