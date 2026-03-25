Concluso il progetto di facilitazione digitale Pallades

Si è tenuto sabato scorso al Cre-Ta Innovation Hub di San Giuseppe di Cassola l’evento conclusivo di Pallades, il progetto di facilitazione digitale che ha visto coinvolti 17 Comuni del comprensorio bassanese e dell’Altopiano, reso possibile grazie al progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale” per l’attuazione del piano operativo della Regione del Veneto nell’ambito di una misura del PNRR. All’incontro sono intervenuti per i saluti istituzionali alcuni amministratori del territorio, compreso il Vice Sindaco di Bassano del Grappa Mariano Scotton in rappresentanza del Comune capofila, e sono stati presentati i numeri e le storie di una presenza capillare e costante sul territorio che si è tradotta in un rapporto diretto con i cittadini da parte dei facilitatori che hanno dato attuazione al progetto attraverso interventi di assistenza diretta, corsi e numerose altre attività. “In attesa di un nuovo bando regionale che ci consenta di rinnovare questo progetto – dichiara il Vice Sindaco Scotton – come amministratori abbiamo condiviso l’utilità e la possibilità di trovare una collaborazione per rinnovare in forma condivisa questo prezioso servizio di aiuto per l’utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali, in risposta alle crescenti richieste arrivate da molti cittadini che hanno utilizzato e apprezzato il lavoro svolto negli ultimi anni”.

