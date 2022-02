Progetto Anconetta – Celebron: “PD e Possamai in stato confusionale”

“È curioso come il PD di Giacomo Possamai stia smentendo quanto ha già votato in Consiglio Comunale nel luglio scorso, con l’eccezione di Selmo e Pupillo, a favore dell’interramento della linea ferroviaria ad Anconetta” – dichiara il Vicesindaco di Vicenza, Matteo Celebron – “e la domanda sulla confusione che sta a sinistra sorge spontanea: qual è l’idea del PD? Quella di Possamai, capo della corrente “confindustriale”, o quella di Dalla Rosa che ha votato con la maggioranza? Nel dubbio il capogruppo dem a Palazzo Ferro Fini sceglie di stare all’opposizione della nostra Amministrazione e di buona parte della minoranza.

È vero che in politica la memoria non sempre è un valore ma c’è un limite a tutto. Tra linea interrata e progetto confindustriale Possamai annuncia da che parte sta e lo fa in contrasto con il voto consiliare, anche dei suoi del PD. Quando poi viene a dettarci l’agenda in nome di non si sa quale primato – forse per dimostrare a Palazzo Bonin Longare di essere più confindustriale di tutti – riesce a raggiungere l’apice dell’opportunismo politico.

Ci sarebbe piaciuto” – continua il commissario provinciale della Lega – “conoscere un suo punto di vista su Anconetta prima della proposta di Confindustria, ma non siamo sicuri che ne avesse uno perché, come sul futuro dell’Università, il suo è sempre il pensiero di altri. Ma la politica non è dare torto o ragione alle proposte di soggetti esterni, bensì cercare il consenso intorno ad una propria idea. Qui però idee non se ne vedono. A parte fare l’oppositore a Vicenza e la minoranza filogovernativa a Venezia”