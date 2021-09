PRIMO GIORNO DI SCUOLA: LA SITUAZIONE AL LICEO QUADRI, DOMANI IL VERO BANCO DI PROVA

In Veneto, da oggi, entrano in classe 575 mila studenti.

Situazione per ora tranquilla in uno degli Istituti della provincia, il liceo Quadri, con 1600 studenti molti dei quali provenienti da fuori città e 160 persone fra personale docente e non docente.

In provincia di Vicenza vi è quest’anno un aumento della popolazione scolastica di 700 unità. L’afflusso al Quadri e in altre scuole è regolare, con misurazione della febbre e mascherine e solo per oggi, qui come in altre scuole, doppio orario, alle 8.10 accoglienza delle prime e alle 10 campanella per le altre classi. Due persone con smartphone dotato dell’App c-19 controllano il green pass del personale della scuola e dalla presidenza ci fanno sapere che solo due persone, fra docenti e personale ATA si sono messe in aspettativa perché hanno rifiutato il vaccino. Ma il vero nodo in veneto sono i trasporti. Le prefetture si sono coordinate per potenziare il trasporto che lo ricordiamo ha un limite massimo di capienza dell’80%. Nel Vicentino sono stati impiegati 50 mezzi straordinari e organizzate 117 corse giornaliere in più con steward che controllano l’ingresso dei passeggeri. Analoghi i provvedimenti nelle altre province. Oggi la situazione era fluida negli autobus, ma Il vero banco di prova sarà domani quando la campanella suonerà per tutti alle 8.1