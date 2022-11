Prima neve sulle montagne vicentine, ma in Veneto la stagione sciistica parte tardi per poca neve

L’istantanea è ricavata dalla webcam del sito www.cimagrappa.it e come si vede un velo di neve copre il paesaggio, la prima della stagione. Neve anche su altre montagne vicentine dopo la perturbazione che ha investito la nostra regione fra ieri pomeriggio e stamane.

Se qualche anno fa già ad inizi novembre spesso c’erano le condizioni per avviare la stagione sciistica, quest’anno, a causa delle temperature elevate e assenza di precipitazioni si partirà tardi. Si attende con passione la data del 26 novembre nella quale dovrebbe partire ufficialmente la stagione del circuito Dolomiti Superski. Rimane ancora aperto invece il problema della stagione in Marmolada, teatro del disastroso crollo estivo. E’ ancora in vigore, infatti, l’ordinanza del sindaco di Canazei che vieta l’accesso al ghiacciaio, dopo la strage del 3 luglio. Si attenderebbero verifiche dei tecnici e un abbassamento delle temperature.