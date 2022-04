Previsti cali di pressione nell’acquedotto di Noventa

Viacqua segnala possibili cali di pressione a Noventa nella nottata. Conseguenza di un intervento di riparazione su una condotta di Acquevenete ad Alonte

Viacqua ricorda che si terranno nella notte tra oggi, 27 aprile, e domani gli interventi previsti da Acquevenete per riparare una condotta di acquedotto nel territorio di Alonte.

Il sistema di cui la condotta fa parte alimenta, tra gli altri, anche il Comune di Noventa Vicentina. Qui, nel corso delle operazioni, potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione.

I possibili disagi interesseranno inoltre i Comuni di Alonte, Orgiano, Poiana Maggiore, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici e Agugliaro.

Viacqua raccomanda di non programmare, per l’intera durata dei lavori, il funzionamento di elettrodomestici e macchinari quali lavatrici e lavastoviglie.

A servizio ripristinato, qualora si dovesse notare acqua sporca che fuoriesce dai rubinetti basterà lasciarla scorrere alcuni secondi affinché si ripulisca. Si tratta tuttavia di una condizione normale dovuta alla movimentazione delle condotte che non va in alcun modo ad inficiare la potabilità dell’acqua erogata.

Per informazioni è disponibile il servizio clienti di Viacqua al numero verde 800 154 242 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00), mentre per le emergenze rimane in funzione il Pronto Intervento al numero verde 800 991 522 e attivo sette giorni su sette h24.