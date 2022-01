Presidenziali – Domani verranno eletti i tre delegati della Regione

Il Consiglio regionale del Veneto eleggerà domani, con voto a scrutinio segreto, i tre delegati della Regione da inviare a Roma per l’elezione del Presidente della Repubblica, come previsto dall’art. 83 della Costituzione.

I lavori inizieranno alle ore 13:30.

L’ordine del giorno della seduta d’Aula prevede inoltre la discussione del Disegno di legge sui risparmi di spesa in sanità. Seguirà il dibattito e il voto sulla proposta di legge dell’opposizione per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità.

I lavori saranno trasmessi in diretta streaming dal sito del Consiglio regionale, a partire dalle 13:30.