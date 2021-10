Prendono fuoco le erbacce dietro casa: paura per due abitazioni a Trissino

Disastro scongiurato ieri a Trissino: fuori da un’abitazione in via Sant’Antonio, delle sterpaglie sono andate a fuoco, mettendo in pericolo due abitazioni della via. Il pronto intervento dei residenti, seguito da quello dei vigili del fuoco, ha impedito che le due case andassero a fuoco. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I fatti intorno alle 13.30: a casa di E.R., forse a causa di un mozzicone di sigaretta acceso lanciato da qualche passante, le sterpaglie avrebbero preso fuoco. L’allarme alla centrale operativa del 115 è stato immediato e sono subito arrivate le squadre da Arzignano e Vicenza. Solo la recinzione vicino alle sterpaglie è stata lievemente danneggiata.