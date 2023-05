Possamai sindaco, ecco i più votati

Il nuovo gruppo a Palazzo Trissino sarà composto da 32 rappresentanti, 20 di maggioranza e 12 di minoranza, con il neo-sindaco Giacomo Possamai. Sei erano le liste civiche di centro-sinistra con Possamai. Di queste, il Pd avrà 7 consiglieri: Isabella Sala (787 voti), Cristina Balbi (433), Alessandro Marchetti (420), Angelo Tonello (327), Lorenza Rizzini (298), Giacomo Bez (272) e Davide Giacomin (267). Subito dopo, in caso di nomine, Stefano Dal Pra Caputo (242). Per la lista Possamai sindaco i seggi sono sei: Massimiliano Zaramella (337 voti), Luisa Consolaro (260), Leone Zilio (236), Sara Baldinato (161), Beatrice Giulia Restuccia (153) e Mauro Burlina con Sara Maran (entrambi con 140 voti). Subito dopo, in caso di nomine, si fanno spazio Ilaria Fantin (137 voti) e Ida Grimaldi (131). Civici con Possamai elegge Giovanni Selmo (418) voti, Sandro Pupillo (276) ed Elia Pizzolato (248). Subito dopo, in caso di nomine, Benedetta Ghiotto (204 voti). Per Coalizione civica gli eletti sonoLeonardo Nicolai (340 voti) e Martina Corbetti (285) a cui segue Mattia Pilan (191). Per una Grande Vicenza elegge Cristiano Spiller (377 voti) a cui segue, in caso di nomine, Raffaele Colombara (303). Matteo Tosetto della Lista Tosetto è eletto con 411 voti. Tra le minoranze, l’ex sindaco, Francesco Rucco. Per la sua lista Rucco Sindaco gli eletti sono Simona Siotto (442 voti), Valerio Sorrentino (352), Valeria Porelli (335), Leonardo De Marzo (250), Michele Dalla Negra (247), Stefano Notarangelo (231), Liliana Zocca (213). Per FdI Nicolò Naclerio (426) e Giorgio Conte (381), per la Lega Jacopo Maltauro (371), per Forza Italia Marco Zocca (486).