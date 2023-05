Possamai: “Cambieremo il progetto TAV”

Possamai sulla Tav: “Solo con noi modifiche importanti al progetto, Rucco e Cicero non hanno credibilità dopo questi 5 anni”

“Sulla Tav scopriamo oggi, con sconcerto, che Rucco ha cambiato totalmente idea, dopo aver detto per anni che non si poteva cambiare nulla del progetto. E che, allo stesso tempo, Cicero ha cambiato idea su Rucco, dopo aver detto per mesi di lui peste e corna. Una serie di giravolte straordinarie, tutte maturate in poche ore, che denunciano la credibilità ormai esaurita su questo tema dell’amministrazione uscente. Lo dico con chiarezza: saremo noi, se il ministro Salvini confermerà che c’è tempo per attuare modifiche, a portare a casa le modifiche importanti che la città reclama. Perché siamo noi che le chiediamo, da anni, e le abbiamo inserite nel programma fin dal primo giorno”. Giacomo Possamai, candidato sindaco di Vicenza, interviene sul tema dell’attraversamento Tav e sull’accordo elettorale costruito dal sindaco uscente con Claudio Cicero.

“Sono rimasto molto colpito dalla scelta di Claudio – spiega Possamai -. Lo conoscevo come una persona coerente. Ma dopo mesi di polemiche feroci da parte sua contro Rucco, in particolare sulla Tav, che è il tema per cui Rucco cacciò dalla giunta Cicero quattro anni fa, evidentemente le promesse di posti hanno fatto effetto. Con l’aiuto del leader della Lega, Salvini, che sta ormai praticamente lavorando quotidianamente alla campagna elettorale di Rucco, sedicente civico. Anche in questo caso c’è una differenza di metodo sostanziale: per noi i posti in giunta non erano e non sono in vendita”.

“Per quanto riguarda la moratoria sulla Tav – prosegue Possamai – è importante fare chiarezza. Salvini tre settimane fa era qui, a Vicenza, a dire che sulla Tav si è perso tantissimo tempo e che si doveva proseguire diritti senza indugio. Accanto a sé aveva Rucco, che annuiva. Dopo le elezioni la nostra amministrazione prenderà in mano il dossier TAV, e capiremo in cosa consiste questa ‘moratoria’, e se è reale: per noi è necessario prevedere una trattazione unitaria tra parte ovest e parte est della città. La prima cosa che faremo sarà proprio convocare RFI e IRICAV per discutere le modifiche che per noi sono necessarie, siamo i primi a volerle: sono anni che le chiediamo, nell’indifferenza dell’amministrazione uscente che ha trascurato questo gigantesco progetto, esponendo la città a grandissimi rischi. In questi anni i quartieri e i cittadini sono stati abbandonati dall’Amministrazione, che non li ha mai coinvolti in un percorso di partecipazione: addirittura fu bocciata in Consiglio Comunale la richiesta di Ciro Asproso e di altri consiglieri di minoranza che chiedeva di discutere con i cittadini le modifiche del tracciato. D’altra parte è stato lo stesso Cicero a ripetere, fino a pochi giorni fa, che Rucco su questo come su altri temi non ha fatto niente per cinque anni e che ha tradito la fiducia dei cittadini”.

“Da ultimo: sono rimasto molto colpito – conclude Possamai – dalla presa di posizione di Nico Pigato e Alessandra Lolli, i più conosciuti rappresentanti della lista Cicero, che hanno dichiarato che non lo seguiranno nella scelta di tornare con Rucco. A loro va dato atto di coerenza e serietà. Agli elettori delusi di Cicero, e anche a chi ha fatto parte della sua squadra, dico: confrontiamoci sulle idee, le competenze, le cose da fare. Se volete contribuire al cambiamento della città, noi siamo qui”.