Vicenza – Pirata della strada travolge e uccide un uomo: fugge e viene fermato da alcuni testimoni

Si è trasformato in tragedia l’investimento avvenuto nella serata di domenica 29 marzo in via Zampieri, a Vicenza. Un uomo di 74 anni è stato travolto da un’auto e ha perso la vita poco dopo il ricovero in ospedale.

L’incidente si è verificato poco prima delle 19.35. Secondo le prime ricostruzioni, il pedone è stato colpito violentemente da una Fiat Punto, finendo sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime: i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in pochi minuti, lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo, dove però è deceduto poco dopo.

Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato a prestare soccorso e ha tentato la fuga, imboccando viale Verona. Durante la corsa ha urtato anche altri veicoli, proseguendo fino a quando alcuni cittadini, assistendo alla scena, lo hanno inseguito riuscendo a bloccarlo all’altezza di viale San Lazzaro.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Restano da chiarire le responsabilità del conducente e le circostanze che hanno portato al tragico investimento.