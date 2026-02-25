Perché il tuo gatto ama le scatole di cartone (e ignora il tiragraffi da centinaia di euro)

(nella foto, Pono, mascotte di Tviweb)

Qualsiasi proprietario di gatti lo sa: puoi comprare la cuccia più costosa o il tiragraffi più lussuoso, eppure il tuo felino finirà sempre per ignorarli, preferendo una semplice scatola di cartone. Ma dietro questo comportamento apparentemente capriccioso si nascondono motivazioni ben precise.

Il cartone è un eccellente isolante termico. Nonostante la pelliccia folta, i gatti hanno bisogno di calore extra per mantenere la temperatura corporea. I loro piccoli corpi non immagazzinano calore come il nostro, e quando la temperatura cala cercano posti accoglienti e caldi: ecco che il cartone, con i suoi strati a nido d’ape, diventa il rifugio ideale, proteggendoli anche dalle correnti d’aria.

Ma non è solo questione di calore. Una scatola di cartone è un nascondiglio sicuro. I gatti amano le scatole che li contengono giusto abbastanza da sentirsi protetti. All’interno possono dormire senza disturbi, osservare l’ambiente circostante senza essere visti e dedicarsi al loro passatempo preferito: il pisolino indisturbato. Se la scatola ha ancora le alette, il gioco della mimetizzazione diventa completo: il gatto può spiare e tendere imboscate ai padroni o agli altri animali domestici.

E poi, il cartone è anche divertimento assicurato. I gatti lo usano come campo di gioco, nascondiglio e trampolino per tuffi improvvisi. Con un po’ di creatività, più scatole si possono combinare per creare passaggi, cuccette, appendere giocattoli e costruire un vero e proprio labirinto: un’attività che coinvolge tutta la famiglia, soprattutto nei pomeriggi piovosi.

Dove posizionarla? Il luogo ideale è tranquillo, leggermente rialzato e vicino a una fonte di calore. Una finestra o una porta-finestra permettono al gatto di osservare l’esterno senza rinunciare al comfort, combinando sicurezza e intrattenimento.

In breve: mentre spendiamo cifre folli in accessori griffati, i nostri gatti continuano a dimostrare che il lusso più grande resta una scatola di cartone.