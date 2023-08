In aggiornamento

Traffico bloccato in autostrada A4 nel Vicentino, fra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore in direzione Venezia. In base alle prime informazioni, per cause ancora non note, un camion ha preso fuoco. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco da Lonigo e Arzignano. Nessuno sarebbe rimasto ferito ma l’autostrada è stata chiusa in direzione Venezia.