Paura a Monticello Conte Otto: a fuoco camper e furgone

Poco prima delle 15:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Caselle a Cavazzale di Monticello Conte Otto per l’incendio di un furgone che si è esteso anche ad un camper: nessuna persona è rimasta ferita. Il furgone un Ford Transit era parcheggiato all’interno di un cortile privato, quando per cause in corso di accertamento ha preso fuoco. Le fiamme hanno subito intaccato il camper attiguo. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, utilizzando la schiuma hanno spento i due mezzi completamente avvolti dalle fiamme. Operazioni rese difficoltose per l’alimentazione a GPL del furgone e per la presenza di bombole all’interno del camper. Salvata un’automobile parcheggiata poco distante dai due mezzi. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 17:00 circa.