Passaporti per studenti vicentini: apertura straordinaria a Bassano del Grappa

Il Questore di Vicenza, al fine di favorire gli studenti che per un lungo periodo, dovuto alle restrizioni conseguenti alla pandemia, sono stati costretti a rinunciare alle esperienze di studio all’estero, ha stabilito che l’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa riservi una giornata per la ricezione dei documenti relativi al rilascio del Passaporto.

In questo periodo, infatti, si sono riattivati i progetti di vacanza-studio e studio- lavoro per migliaia di studenti residenti nel territorio vicentino da svolgersi, principalmente, in Gran Bretagna. L’uscita di questo Paese, come è ben noto, ha comportato il necessario possesso del Passaporto.

Per questo motivo il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa ha fissato per mercoledì 4 maggio p.v., dalle ore 13.30 alle ore 17.30, l’appuntamento ad un centinaio di ragazzi – tutti già contattati e convocati – per la consegna della documentazione e l’effettuazione delle procedure per il rilascio del Passaporto, che sarà poi consegnato entro 10 giorni e permetterà, quindi, agli studenti di vivere questa nuova esperienza.

A questa iniziativa ne seguiranno altre simili, che verranno comunicate di volta in volta ai diretti interessati sulla base della segnalazione pervenute dagli Istituti Scolastici.