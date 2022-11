PADOVA – Arrestata mentre ruba in appartamento: è una donna incinta di 29 anni

A Padova, nella serata dell’1 novembre, una donna di 29 anni dell’est Europa è stata scoperta a rubare in un appartamento in via Prosdocimi, mentre i padroni di casa erano fuori. Allo scattare dell’allarme sono arrivati i carabinieri. La donna è incinta di sette mesi.

Introdottasi nell’appartamento, la donna ha subito dovuto fare i conti con l’allarme che suonava all’impazzata. I militari sono arrivati immediatamente, sorprendendola in flagrante per furto aggravato. La 29enne, già nota ai militari, è originaria del Montenegro. I carabinieri le hanno sequestrato gli attrezzi da scasso, dettaglio che le è costato anche una denuncia per possesso ingiustificato di grimaldelli. La gravidanza ha spinto il giudice a metterla ai domiciliari.